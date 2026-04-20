Pronostico Real Sociedad-Getafe | sfruttano la continua festa

Mercoledì alle ore 20 si disputa la partita di Liga tra la Real Sociedad e il Getafe. La squadra locale sta attraversando un momento positivo, mentre quella ospite ha ottenuto risultati altalenanti nelle ultime settimane. La squadra di casa potrebbe approfittare di questa fase, considerando anche il precedente di una squadra italiana che, dopo aver vinto una coppa nazionale e assicurato l’accesso all’Europa League, ha ridotto l’impegno in campionato.

Real Sociedad-Getafe, il pronostico del match di Liga spagnola in programma mercoledì alle ore 20 Praticamente potrebbe succedere come il Bologna lo scorso anno che dopo aver conquistato la Coppa Italia, prendendosi l’accesso all’Europa League, ha mollato la presa in campionato. (Ansa Foto) – IlVeggente.it La Real Sociedad con la vittoria della Coppa del Re ai calci di rigore, si è preso un titolo importantissimo ma non solo, anche la possibilità di giocare una coppa il prossimo anno. E allora ecco che la concentrazione potrebbe venire meno, anche perché questa squadra è troppo lontana dal quinto posto, quello che vorrebbe dire quasi sicuramente Champions League.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Real Sociedad-Getafe: sfruttano la continua festa Getafe vs Real Sociedad | Vista Previa Spain La Liga Notizie correlate Pronostico Real Sociedad-Elche: il sogno Europa continuaReal Sociedad-Elche è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Nonostante la Real... Pronostico Real Sociedad-Real Oviedo: riprende subito la marciaReal Sociedad-Oviedo è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Tutto pronto in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pronostico Levante-Getafe: analisi e probabili formazioni 13/04/2026 Liga; Levante-Getafe, il pronostico: due esiti in evidenza; Pronostico Real Sociedad - Getafe: 22 Aprile 2026 ?; Pronostico Real Sociedad vs Getafe – 22 Aprile 2026. Pronostico Real Sociedad-Getafe: sfruttano la continua festaPraticamente potrebbe succedere come il Bologna lo scorso anno che dopo aver conquistato la Coppa Italia, prendendosi l’accesso all’Europa League, ha mollato la presa in campionato. Pronostico Real ... ilveggente.it Pronostico Real Sociedad vs Getafe – 22 Aprile 2026La sfida di La Liga tra Real Sociedad e Getafe si gioca il 22 Aprile 2026 alle 20:00 presso lo stadio Anoeta. Un appuntamento che promette analisi tattiche ... news-sports.it La Real Sociedad di Matarazzo vince la Coppa del Re: Atletico Madrid battuto ai calci di rigore - facebook.com facebook