Questa sera si gioca il quarto di finale di Coppa del Re tra Alavés e Real Sociedad. La partita si presenta equilibrata, con le due squadre in classifica di Liga molto vicine, a soli tre punti di distanza. Stavolta, il pronostico non favorisce nessuno, e il risultato è tutto da scoprire.

Alaves-Real Sociedad è una gara dei quarti di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico Alaves e Real Sociedad, nella Liga, sono divise solamente da tre punti in classifica in favore della squadra che affronterà questo quarto di finale in trasferta. Il momento per i baschi ospiti (è un derby questo) è assai positivo: parliamo di una formazione che viene da 9 risultati utili di fila e che dopo un avvio di campionato molto al di sotto delle aspettative si sta riprendendo. Pronostico Alaves-Real Sociedad: stavolta salta il quinto (AnsaFoto) – Ilveggente.it Certo, rientrare nelle zone che portano all’Europa è complicato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Alavés-Real Sociedad: stavolta salta il quinto

