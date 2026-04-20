Pronostico Inter-Como quel 12-3 dice tutto | per andare a Roma serve l’impresa

Martedì sera alle 21:00 si disputa la partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Como. La sfida si svolge in un momento in cui l’Inter ha ottenuto un risultato molto positivo nel match d’andata, con un punteggio di 12-3. Per il Como, la qualificazione alla finale richiede una rimonta significativa, considerata quasi impossibile sulla carta. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Inter-Como è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. C’è voglia di double – anzi, forse è meglio chiamarla “doppietta” – in casa Inter. Cristian Chivu, al suo primo anno da capo allenatore nerazzurro, ha l’opportunità di mettere in bacheca due trofei: lo Scudetto e la Coppa Italia. Per quanto riguarda il primo, dopo l’ultima giornata di campionato sembrerebbe solo una questione di tempo. Grazie allo schiacciante 3-0 sul Cagliari, la Beneamata si è portata addirittura a +12 sulle inseguitrici (Napoli sconfitto a sorpresa dalla Lazio e raggiunto dal Milan a quota 66), che sostanzialmente hanno alzato bandiera bianca.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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