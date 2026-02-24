Juve-Galatasaray a Spalletti serve un' impresa | pronostico

La sconfitta subita dalla Juve contro il Galatasaray, con un punteggio di 5-2 in Turchia, si deve a una prestazione deludente della squadra. Ora Spalletti e i suoi devono affrontare una sfida impossibile: vincere con almeno tre gol di scarto per proseguire nei playoff. La squadra si prepara a un match decisivo, consapevole che solo una vittoria storica potrà salvare la stagione. La partita si gioca tra poche ore.

ISTANBUL, TURKEY - FEBRUARY 17: Teun Koopmeiners of Juventus during the UEFA Champions League 202526 League Knockout Play-off First Leg match between Galatasaray A.S. and Juventus at Ali Sami Yen Spor Kompleksi on February 17, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FCJuventus FC via Getty Images) Difficilissima gara di ritorno dei playoff per i bianconeri: dopo il ko per 5-2 in Turchia, dovranno vincere contro tre gol di scarto per arrivare almeno ai supplementari È un'impresa difficilissima, forse impossibile, ma Spalletti ci vuole provare: per effettuare un ribaltone dopo il ko dell'andata (5-2 per i turchi a Istanbul), servirà una vittoria con tre gol di scarto per arrivare ai tempi supplementari e con quattro per passare direttamente il turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Temi più discussi: 'Non uno, ma tre passi indietro. Ogni tanto la palla va buttata via'; Playoff UCL | Galatasaray-Juventus | Il commento di Spalletti; Spalletti: Fatti molti passi indietro. L'espulsione ha pesato, ma così non va; Galatasaray-Juventus, Spalletti: Abbiamo fatto tre passi indietro, dobbiamo prenderci le responsabilità.

