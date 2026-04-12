Como-Inter domenica 12 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Chivu può andare a +9 su Conte

Domenica sera alle 20:45 si disputa il match tra Como e Inter nella prossima giornata di Serie A. Sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre e sono state diffuse le quote dei bookmaker. La partita potrebbe rappresentare un’occasione importante per il tecnico dell’Inter, che potrebbe allungare a nove punti il divario con l’allenatore avversario.

Il big match della prossima giornata di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera tra Como e Inter. I nerazzurri hanno approfittato dello scontro diretto tra Napoli e Milan per balzare a +7 e ora devono solo gestire l’ampio margine di vantaggio per laurearsi campioni d’Italia. La formazione di Cristian Chivu è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Como-Inter (domenica 12 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Chivu può andare a +9 su Conte Como-Inter (domenica 12 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Chivu si gioca un pezzo di scudetto al “Sinigaglia”Il big match della prossima giornata di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera tra Como e Inter. Como-Inter (domenica 12 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl big match della prossima giornata di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera tra Como e Inter.