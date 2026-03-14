La partita tra West Ham e Manchester City si svolge oggi nella trentesima giornata di Premier League. È uno degli incontri più attesi della giornata, con le due squadre pronte a sfidarsi sul campo. La gara si gioca in un momento in cui entrambe le formazioni cercano di migliorare la loro posizione in classifica. L'evento si tiene in uno stadio di Londra e rappresenta un punto importante per la corsa ai piazzamenti.

West Ham-Manchester City è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico La pesantissima e anche inaspettata – visto il momento del Real Madrid – sconfitta in Spagna in Champions League, non permette al Manchester City di pensare ad altro che alla Premier. Forse l’avventura europea è finita e quindi sarebbe meglio pensare a vincere contro il West Ham per cercare di rimanere in corsa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Al momento sono sette i punti di distacco rispetto all’Arsenal capolista – ma i Citizens hanno una gara in meno – e quando mancano otto giornate alla fine del campionato (nove con quella di questo weekend) il bottino potrebbe essere anche ridotto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico West Ham-Manchester City: forse rimane solo il campionato

Articoli correlati

Pronostico West Ham-Manchester United: tutti dal parrucchiereWest Ham-Manchester United è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, probabili...

Leggi anche: Il Manchester City travolge il West Ham 3 a 0 e supera momentaneamente l’Arsenal in classifica

Approfondimenti e contenuti su Pronostico West Ham

Temi più discussi: Pronostico West Ham-Manchester City: analisi e probabili formazioni 14/03/2026 Premier League; Pronostico West Ham-Manchester City: analisi, quote e consigli; quote West Ham Manchester City: il pronostico sulla partita; Fa Cup, pronostico Multigol per West Ham-Brentford.

Pronostico West Ham-Manchester City: forse rimane solo il campionatoWest Ham-Manchester City è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Pronostico West Ham vs Manchester City – 14 Marzo 2026La sfida di Premier League tra West Ham e Manchester City accende i riflettori sul London Stadio il 14 Marzo 2026 alle 21:00. Una partita che promette ... news-sports.it

WeFan_viaggi. The Clash · London Calling. Sud contro Est Non è solo Crystal Palace contro West Ham United È la passione di Selhurst Park contro la voglia di rivalsa degli Hammers, nel ricordo di Boleyn Ground. #londonderby #palacewestham #crystalpace - facebook.com facebook