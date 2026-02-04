Questa sera si gioca il match tra Betis e Atletico Madrid, quarti di finale di Coppa del Re. Il Betis cerca di prolungare la propria striscia positiva in questa competizione, dove ha già vinto tre volte. L’Atletico, invece, vuole mettere fine alla serie e passare il turno. La sfida promette tensione e spettacolo, con le formazioni pronte a darsi battaglia.

Betis-Atletico Madrid è una gara dei quarti di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico Il Betis ha conquistato tre volte questa manifestazione nella propria storia. E sogna di arrivare in fondo di nuovo. Complicato, perché di fronte ha un Atletico Madrid che è vero non sta vivendo il suo miglior momento di forma, ma che in Coppa del Re ha una striscia assai importante aperta, soprattutto quando gioca in trasferta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Oltre a vincere sette delle ultime otto partite in questa competizione, la truppa del Cholo Simeone (che vede la possibilità, a dire il vero, di arrivare in fondo e senza derby questa volta nel mezzo), non ha perso nessuna delle ultime sette partite giocate fuori casa, in generale in questo caso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Betis-Atletico Madrid: la striscia rimane aperta

