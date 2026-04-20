Pronostico Elche-Atletico Madrid | il duro colpo è assorbito

Nell’incontro tra Elche e Atletico Madrid, i Colchoneros si trovano a dover affrontare una partita che arriva dopo la sconfitta ai rigori in finale di Coppa del Re. La partita si svolge in un momento di tensione per la squadra, che cerca di recuperare energie e concentrazione per ottenere un risultato positivo. L’Elche, invece, si prepara a mettere in campo la propria strategia in casa.

La sconfitta in finale di Coppa del Re ai calci di rigore ha sicuramente messo tensione dentro l’Atletico Madrid. Ok che c’è la semifinale di Champions League da giocare, ma perdere dagli undici metri contro la Real Sociedad – una squadra nettamente inferiore – e lasciare a Siviglia un trofeo brucia, eccome. Il compito per i Colchoneros è quello di rialzarsi, nel minor tempo possibile, e non guardare alla sfida contro l’Arsenal della prossima settimana. Anche perché il campionato è da onorare e non bisogna mollare la presa. Preparare il penultimo impegno importante della stagione, vuole dire anche non abbassare la guardia nelle sfide precedenti.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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