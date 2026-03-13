Sabato si gioca la partita tra Real Madrid ed Elche, valevole per la ventottesima giornata della Liga. La sfida si svolge allo stadio del Real Madrid, con i padroni di casa che cercano di ottenere una vittoria per migliorare la posizione in classifica. L’Elche, invece, si presenta con l’obiettivo di portare a casa punti importanti in trasferta.

Real Madrid-Elche è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Sì, sarà davvero complicato per il Real Madrid riuscire a riprendere il Barcellona che adesso è avanti di quattro lunghezze in campionato, ma la prova fatta contro il City in Champions League potrebbe dare un grandissimo entusiasmo alla squadra di Arbeloa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Trascinata da un Valverde in versione pallone d’oro, la squadra madrilena ha distrutto quella di Guardiola mettendo una serissima ipoteca al passaggio del turno. Ovvio, gli inglesi sono comunque da prendere con le molle, ma una squadra come il Real da sempre è abituata a giocare partite importanti ogni tre giorni, quindi di contraccolpi non è che ce ne dovrebbero essere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Elche: non si molla nemmeno in campionato

