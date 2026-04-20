Pronostici League One e League Two 21 aprile | in casa sono una macchina perfetta

Le partite di League One e League Two si avvicinano alla fine della stagione regolare. In League One, lo Stockport County ha ottenuto risultati positivi in casa, cercando di rafforzare la propria posizione in classifica. Nelle serie minori inglesi, le squadre si preparano alle ultime giornate, con alcune già impegnate a definire la qualificazione ai playoff. La lotta per i punti continua a caratterizzare il ritmo delle partite.

League One e League Two, anche nelle serie minori inglesi la regular season è ormai agli sgoccioli: lo Stockport County nel proprio stadio detta spesso legge e punta a consolidare il pass per i playoff. In League One, la terza serie inglese, i riflettori sono puntati sulla determinazione dello Stockport County, che deve smaltire la beffa subita nello scorso fine settimana contro l’Exeter (pareggio 3-3 con gol del portiere avversario) per blindare il proprio posto nei playoff. Lo Stockport in casa è una macchina quasi perfetta (8 vittorie nelle ultime 9) e contro un Mansfield reduce dal pari con il Luton, la combo 1+Gol appare solida, considerando la propensione offensiva dei padroni di casa (11 tiri in porta nell’ultimo turno).🔗 Leggi su Ilveggente.it

Notizie correlate

I pronostici di giovedì 16 aprile: Europa League e Conference LeagueI pronostici di giovedì 16 aprile, ci sono le partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League Alla fine delle partite di...

I pronostici di giovedì 9 aprile: Europa League e Conference LeagueI pronostici di giovedì 9 aprile, ci sono le partite di andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League Le ultime due italiane...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Pronostico AFC Wimbledon-Stockport County: analisi e probabili formazioni 15/04/2026 League One; Bolton Wanderers vs Huddersfield Town Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | League One 18-04-2026; Pronostici Port Vale - Arsenal: tre consigli mentre il Vale punta a una sorpresa; Pronostico Bolton Wanderers-Stevenage: analisi e probabili formazioni 14/04/2026 League One.

Pronostici League One e League Two 21 aprile: in casa sono una macchina perfettaLeague One e League Two, anche nelle serie minori inglesi la regular season è ormai agli sgoccioli: ecco la nostra multipla. ilveggente.it

Pronostici del 15 aprile 2026: Champions League, League One e EliteserienI pronostici di mercoledì 15 aprile 2026 sono dedicati alle gare di Champions League, League One e Eliteserien ... calciomagazine.net

Pronostici del 15 aprile 2026: Champions League, League One e Eliteserien https://www.calciomagazine.net/pronostici-15-aprile-2026-244130.html facebook