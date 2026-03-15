PROMOZIONE | le due formazioni aretine non hanno fallito negli anticipi oggi in campo alberoro e viciomaggio Lunghi rilancia le quotazioni del Casentino Academy | bene anche il Montagnano

Oggi in campo si sfidano Alberoro e Viciomaggio, con le due formazioni aretine che hanno già ottenuto vittorie negli anticipi di campionato. Il Casentino Academy, grazie a un gol di Lunghi, ha conquistato i tre punti contro il Pienza, mantenendo momentaneamente la testa del girone C di Promozione. Buone prestazioni anche per il Montagnano, che si avvicina alle posizioni di vertice.