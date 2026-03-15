PROMOZIONE | le due formazioni aretine non hanno fallito negli anticipi oggi in campo alberoro e viciomaggio Lunghi rilancia le quotazioni del Casentino Academy | bene anche il Montagnano
Oggi in campo si sfidano Alberoro e Viciomaggio, con le due formazioni aretine che hanno già ottenuto vittorie negli anticipi di campionato. Il Casentino Academy, grazie a un gol di Lunghi, ha conquistato i tre punti contro il Pienza, mantenendo momentaneamente la testa del girone C di Promozione. Buone prestazioni anche per il Montagnano, che si avvicina alle posizioni di vertice.
AREZZO Missione compiuta. Il Casentino Academy vince nell’anticipo di campionato contro il Pienza grazie alla rete di Lunghi (1-0) e allunga per alcune ore in testa alla classifica del girone C di Promozione. Un segnale per l’ Audax Rufina che adesso, indietro di tre punti, dovrà vincere a sua volta questo pomeriggio alle 15 contro la Settignanese per tornare al primo posto in compagnia dei gialloverdi del Casentino. Da segnalare anche la vittoria del Montagnano nell’altro anticipo. I torelli di Roberto Fani superano per 1-0 contro l’ Acquaviva dell’ex Giusti grazie al gol di Natale. Una vittoria che vede il Montagnano superare l’ Alberoro, attestandosi al quarto posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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