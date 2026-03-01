Il Montagnano vince il derby con il Foiano il Casentino riceve la Settignanese

Il Montagnano ha vinto il derby contro il Foiano nell’anticipo della 24esima giornata del campionato di Promozione. Il Casentino riceve la Settignanese in una partita valida per lo stesso turno. La giornata di campionato si è conclusa con questa vittoria per il Montagnano e l’incontro casalingo del Casentino.

Il Montagnano rialza la testa e fa suo il derby contro il Foiano nell’anticipo della 24esima giornata del campionato di Promozione. I torelli di Roberto Fani passano in casa degli amaranto grazie alla doppietta dell’ex Fiorentina Acosty. Sue le reti al 5’ e al 39’ che decidono l’incontro. Nei minuti finali, in pieno recupero, Lombardi firma il gol della bandiera che rende solo meno amaro il ko. Il Montagnano sale così a 40 punti raggiungendo l’Alberoro al quarto posto, davanti ci sono Sinalunghese con 42, Audax Rufina con 46 e Casentino Academy con 47. I casentinesi oggi pomeriggio alle 15 riceveranno la Settignanese mentre l’Audax Rufina sarà di scena in casa contro l’Alleanza Giovanile Dicomano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Montagnano vince il derby con il Foiano, il Casentino riceve la Settignanese Leggi anche: Promozione: la giornata delle aretine. Foiano e Cortona a rischio. Il Montagnano tenta il colpo Promozione: il programma completo della giornata. Chance per il Casentino. Montagnano all’attaccoAREZZO Obiettivo allungo in testa al girone C di Promozione per il Casentino Academy. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Montagnano vince. Argomenti discussi: Il Montagnano vince il derby con il Foiano, il Casentino riceve la Settignanese; Promozione: posta in palio importante per le due formazioni. I padroni di casa vogliono ritrovare l’appuntamento con il successo. Oggi l’anticipo col derby Foiano-Montagnano. Il Montagnano vince il derby con il Foiano, il Casentino riceve la SettignaneseIl Montagnano rialza la testa e fa suo il derby contro il Foiano nell’anticipo della 24esima giornata del campionato ... lanazione.it