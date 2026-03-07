La Promozione oggi In campo Gallo-Masi e X Martiri-Casumaro

Oggi si disputano due derby ferraresi negli anticipi della ventisettesima giornata del girone C di Promozione. Alle 15, al campo Gallo, il team locale sfida il Masi Torello Voghiera in una partita che può influire sulla classifica. Contestualmente, si gioca anche il match tra X Martiri e Casumaro. Le gare sono decisive per la corsa alla salvezza e attirano l’attenzione degli appassionati.

Doppio derby ferrarese negli anticipi della ventisettesima giornata del girone C di Promozione. Alle 15 a Gallo i padroni di casa ricevono il Masi Torello Voghiera in una gara che mette in palio punti pensanti in chiave salvezza. Attualmente infatti i poggesi sono penultimi in classifica a +2 sulla Virtus Castelfranco e -3 proprio dal Masi Torello Voghiera. Il Gallo vuole vincere per compiere l’aggancio, ritrovando un successo che manca dalla penultima giornata del girone di andata. Il Masi Torello Voghiera invece è determinato a proseguire la serie positiva, con tre vittorie negli ultimi quattro turni che gli hanno permesso di risalire velocemente la classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Promozione oggi. In campo Gallo-Masi e X Martiri-Casumaro Promozione: Centese in trasferta sul campo del Granamica, riposa il Gallo. X Martiri in casa della capolista, il Casumaro sbanca MasiIn Promozione vanno in campo quest’oggi solo Centese e X Martiri, visto il turno di riposo osservato dal Gallo e l’anticipo di ieri tra Masi Torello... Promozione. Natale sul podio per il Casumaro. Masi in serie negativa, X Martiri okFesteggiano Casumaro e X Martiri, mentre nulla può la Centese nella tana della capolista. Aggiornamenti e contenuti dedicati a La Promozione oggi In campo Gallo Masi.... Temi più discussi: Promozione Girone C, 27ª giornata: sfide decisive tra vertice e salvezza; FarmFood Festival 2026: il meglio dei masi altoatesini in scena a Merano; Promozione. Centese, una manita per i playoff. In coda il Masi con la faccia giusta; Centese riceve il Faro. Masi Torello col Castenaso. La promozione oggi. In campo Gallo-Masi e X Martiri-CasumaroDoppio derby ferrarese negli anticipi della ventisettesima giornata del girone C di Promozione. Alle 15 a Gallo i padroni di casa ricevono il Masi Torello Voghiera in una gara che mette in palio punti ... msn.com Promozione. Gallo sfida la capolista. Masi a CastelfrancoCon Centese e X Martiri in campo ieri negli anticipi ed il Casumaro che osserva oggi il turno di riposo, la domenica di Promozione vede in campo solo Gallo e Masi Torello Voghiera. Per gli amaranto si ... ilrestodelcarlino.it Colpi Masi Torello e Virtus Castelfranco. Il Gallo cade col Granamica - facebook.com facebook