Giornata nazionale della salute della donna | il calendario delle iniziative

Il 9 aprile 2026 si tiene a Prato l’11ª Giornata nazionale della salute della donna. La giornata prevede diverse iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla prevenzione. Tra gli eventi programmati ci sono incontri, visite gratuite e campagne informative su temi legati alla salute femminile. La manifestazione si svolge in varie location della città, coinvolgendo professionisti sanitari e associazioni locali. La giornata si inserisce nel calendario annuale dedicato alla promozione della salute femminile.

Prato, 9 aprile 2026 - In occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, osservatorio nazionale per la Medicina di Genere, dedica la settimana dal 22 al 29 aprile alle donne, con l’obiettivo di promuovere informazione, prevenzione e cura al femminile in ogni fase della vita. L’ospedale Santo Stefano di Prato, tre Bollini Rosa per la Medicina di genere attribuiti da Fondazione Onda, aderisce all’iniziativa offrendo una serie di appuntamenti e servizi gratuiti. Ecco il calendario. Venerdì 24 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, all’ospedale Santo Stefano, la dottoressa Margherita Imbrenda, specialista fisiatra, terrà un incontro dedicato al tema “Movimento come prevenzione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata nazionale della salute della donna: il calendario delle iniziative Camogli, il calendario delle iniziative per celebrare la Giornata della Donna 2026In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Giornata della donna, stilato il calendario completo delle iniziative sul territorio di Ferrara"La ricorrenza dell'8 marzo quest'anno si arricchisce di un significato importante se pensiamo che ricorre l'80esimo anniversario della Assemblea... DD News Mizoram Chanchinthar | 12 March 2026 | 6:30 PM Temi più discussi: 7 aprile 2026, Giornata mondiale della salute; Giornata mondiale della salute, il tema e gli obiettivi di quest'anno; Giornata nazionale della salute della donna, una settimana di visite gratis all'Ingrassia; Nella Giornata Mondiale della Salute si celebra (anche) il ruolo attivo delle farmacie. Giornata nazionale della salute della donna, una settimana di visite gratis all'IngrassiaL'ospedale palermitano fa parte dei 253 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa. Alla popolazione femminile, dal 22 al 29 aprile, saranno offerti esami strumentali, consulenze telefoniche, col ... palermotoday.it Salute della donna, per una settimana visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedaliDal 22 al 29 aprile, in occasione dell'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, torna la (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets. (ANSA) ... ansa.it Il mio videomessaggio in occasione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori - facebook.com facebook Presentazione in occasione del Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri Prezentacija povodom Nacionalnog dana posvecenog Danteu Aligijeriju #Dantedì x.com