Promozione del turismo in Sicilia firmata una convenzione per una campagna di comunicazione

È stata firmata una convenzione per una campagna di comunicazione volta a promuovere il turismo in Sicilia. Nei prossimi due anni, le reti Rai trasmetteranno contenuti dedicati alle attrazioni naturali e ai monumenti dell’isola, con l’obiettivo di far conoscere le sue bellezze a un pubblico nazionale e internazionale. La campagna si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione del territorio.

La Sicilia sulle reti Rai per proporsi nel prossimo biennio, con le sue bellezze naturali e monumentali, ai telespettatori del resto d'Italia e del mondo. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l’amministratore delegato di Rai Com, Giuseppe Sergio Santo, hanno firmato stamattina.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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