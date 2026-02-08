Cento protagonista in una campagna nazionale | la Venere del turismo valorizza arte e Carnevale

Cento torna al centro dell’attenzione nazionale grazie alla sua campagna promozionale. Il Ministero del Turismo ha scelto la città come tappa importante per valorizzare arte e Carnevale, usando la figura simbolica della “Venere” nei suoi spot pubblicitari. La città, nota per il suo patrimonio artistico e le tradizioni carnevalesche, si prepara a ricevere visitatori da tutta Italia, puntando sulla sua bellezza e sui suoi eventi per rilanciare il turismo.

Il Ministero del Turismo ha scelto Cento, città d’arte e del Carnevale, come una delle tappe della sua campagna di promozione nazionale, avvalendosi della figura simbolica della “Venere” per gli spot pubblicitari. L’iniziativa, che mira a valorizzare borghi e città italiane spesso trascurati dai flussi turistici tradizionali, ha portato nella suggestiva cornice ferrarese Francesca Faccini, la giovane studentessa romana che incarna l’iconica dea di Botticelli, per un’immersione nella cultura e nelle bellezze locali. La presenza della Venere non è passata inosservata, suscitando curiosità e interesse tra i cittadini e contribuendo a una rinnovata visibilità per Cento, già nota per il suo vivace Carnevale.🔗 Leggi su Ameve.eu

La settimana scorsa, a Cento sono arrivati gli operatori del Ministero del Turismo con la Venere, il simbolo scelto per pubblicizzare il progetto 'Welcome to Meraviglia'.

