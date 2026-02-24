Fermare la peste suina Firmata una convenzione Arrivano sessantamila euro

Una convenzione firmata destina 60mila euro per contrastare la diffusione della peste suina africana in provincia di Pistoia. La decisione nasce dall’aumento dei casi segnalati nelle zone rurali e mira a finanziare interventi di contenimento e sorveglianza. Le autorità locali intendono rafforzare le misure di sicurezza e monitorare meglio il territorio. La somma sarà utilizzata anche per sensibilizzare gli allevatori e migliorare le pratiche di gestione degli animali selvatici.

© Lanazione.it - Fermare la peste suina. Firmata una convenzione. Arrivano sessantamila euro

PISTOIA Un totale di 60mila euro per fermare l’avanzata della peste suina africana (Psa) in provincia di Pistoia. È quanto prevede la convenzione firmata tra l’ Azienda Usl Toscana Centro e l’ Ambito Territoriale di Caccia Pistoia 11, un accordo operativo che punta a rafforzare gli interventi nei comuni finiti nelle zone di restrizione europea a causa del diffondersi del virus. La Psa non è pericolosa per l’uomo, ma è altamente contagiosa e letale per suini domestici e cinghiali, con un impatto devastante sugli allevamenti e sull’ economia delle zone rurali. Il virus si trasmette attraverso contatti diretti tra animali, carcasse infette, mangimi contaminati o persino attrezzature non sanificate. 🔗 Leggi su Lanazione.it Peste suina africana, vertice in Provincia. Stanziati 210mila euro per i controlliGiovedì 12 febbraio si è svolto nella sede della Provincia di Modena un incontro dedicato alla peste suina africana. Peste suina, allerta per la Montagna Pistoiese. “Vicini a una situazione critica”La peste suina africana torna a preoccupare la Montagna Pistoiese.