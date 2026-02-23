Città di Castello domina la gara Ma col Ventinella finisce in pari

Città di Castello si scontra con Ventinella e termina con un pareggio. La causa principale è stata la forte difesa di entrambe le squadre, che ha impedito molte occasioni da goal. Durante la partita, il portiere locale ha parato due tiri insidiosi, mentre l’attacco ospite ha colpito una traversa nel secondo tempo. I giocatori hanno mostrato determinazione, ma nessuno è riuscito a segnare. La sfida si è conclusa senza vincitori, lasciando spazio a dubbi e aspettative per le prossime partite.