Città di Castello domina la gara Ma col Ventinella finisce in pari
Città di Castello si scontra con Ventinella e termina con un pareggio. La causa principale è stata la forte difesa di entrambe le squadre, che ha impedito molte occasioni da goal. Durante la partita, il portiere locale ha parato due tiri insidiosi, mentre l’attacco ospite ha colpito una traversa nel secondo tempo. I giocatori hanno mostrato determinazione, ma nessuno è riuscito a segnare. La sfida si è conclusa senza vincitori, lasciando spazio a dubbi e aspettative per le prossime partite.
CITTÀ DI CASTELLO 0 VENTINELLA 0 CITTÀ DI CASTELLO: Guerri 6, Bo 6 (30’ s.t. Rossi 6), Bellino 6,5, Benedetti 6, Bergoglio 6 (34’ s.t. Merciari 6), Rodriguez Franco 6,5, Federicci 5,5 (30’ s.t. Rodriguez Saad 6), Franceschi 6, Sparago 5,5 (13’ s.t. Ocampo 6), Pertierra 6, Roselli 5,5 (38’ s.t. Mariucci s,v,). All. Diaz 6 VENTINELLA: De Leo 6, Mariuccini 6, Fagioli 6 (26’ s.t. Catana 6), Cipolloni 6, Bigarini 6,5, Croitoriu 6, Frittelli Giacomo 6 (18’ s.t. Moretti 5,5), Poggioni 6 (33’ s.t. Nucci 6), Frittelli Gian Marco 5,5, Pallozzi Lavorante 6, Papi 5,5 (8’ s.t. Faluomi 5,5). All. Gibbs Arbitro: Cornicchia di Perugia 7 CITTÀ DI CASTELLO - Uno sterile predominio per tutto il match ed il Città di Castello non va oltre lo 0-0 contro il Ventinella. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Padova, all'Euganeo è solo pari col Bari: finisce 1 a 1Un pareggio tra Padova e Bari si concretizza con il risultato di 1-1.
L'amarezza di Inzaghi dopo il pari a Mantova: "Buona prestazione ma dovevamo chiudere la gara"Al termine della partita a Mantova, l’allenatore del Palermo, Pippo Inzaghi, ha espresso delusione per il pareggio, sottolineando che la squadra aveva disputato una buona prestazione ma avrebbe dovuto chiudere la gara prima del gol finale di Marras.
Città di Castello domina la gara. Castel del Piano chiude i varchiCITTÀ DI CASTELLO - Il Città di Castello non va oltre lo 0-0 contro un Castel del Piano che conserva la propria imbattibilità. I padroni di casa tengono costantemente il pallino del gioco main tutto ... lanazione.it
