Progetto Ospedale a Casa | parte l’asta dell’opera del pittore Mangone
È iniziata l’asta pubblica dell’opera intitolata “Attraverso Città. Firenze, Portico degli Uffizi”, realizzata dal pittore Fernando Mangone. L’opera, unica nel suo genere, è stata donata per contribuire al progetto “Ospedale a Casa”, che si occupa di assistere i malati oncoematologici nel territorio. L’asta mira a raccogliere fondi per sostenere questa iniziativa, coinvolgendo potenziali acquirenti e appassionati d’arte.
Prende ufficialmente il via l’asta pubblica dell’opera unica “Attraverso Città. Firenze, Portico degli Uffizi”, realizzata dal Maestro Fernando Mangone e donata per sostenere una delle attività più importanti dedicate ai malati oncoematologici del territorio: il progetto “Ospedale a Casa”.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Parte l’asta dell’opera del Pittore Mangone per sostenere il progetto Ospedale a CasaCon un valore commerciale certificato di euro 32.300.00 oltre postilla notarile autentica, l’opera viene proposta con un prezzo di partenza d’asta di euro ... napolivillage.com
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