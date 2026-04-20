Progetto Ospedale a Casa | parte l’asta dell’opera del pittore Mangone

Da salernotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata l’asta pubblica dell’opera intitolata “Attraverso Città. Firenze, Portico degli Uffizi”, realizzata dal pittore Fernando Mangone. L’opera, unica nel suo genere, è stata donata per contribuire al progetto “Ospedale a Casa”, che si occupa di assistere i malati oncoematologici nel territorio. L’asta mira a raccogliere fondi per sostenere questa iniziativa, coinvolgendo potenziali acquirenti e appassionati d’arte.

Prende ufficialmente il via l’asta pubblica dell’opera unica “Attraverso Città. Firenze, Portico degli Uffizi”, realizzata dal Maestro Fernando Mangone e donata per sostenere una delle attività più importanti dedicate ai malati oncoematologici del territorio: il progetto “Ospedale a Casa”.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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