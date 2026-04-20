Parte l’asta dell’opera del Pittore Mangone per sostenere il progetto Ospedale a Casa dedicato ai pazienti oncoematologici della Campania

È iniziata l’asta di un’opera del pittore Mangone per finanziare il progetto “Ospedale a Casa”, dedicato ai pazienti oncoematologici della regione. L’opera, intitolata “Attraverso Città. Firenze, Portico degli Uffizi”, è un pezzo unico e verrà battuta per raccogliere fondi destinati all’assistenza domiciliare promossa da un’associazione di volontariato. La vendita si svolge in un’asta pubblica a scopo benefico.

L’opera unica “Attraverso Città. Firenze, Portico degli Uffizi” sarà battuta all’asta per raccogliere fondi destinati all’assistenza domiciliare promossa da AIL Salerno. Prende ufficialmente il via l’asta pubblica dell’opera unica “Attraverso Città. Firenze, Portico degli Uffizi”, realizzata dal Maestro Fernando Mangone e donata per sostenere una delle attività più importanti dedicate ai malati oncoematologici del territorio: il progetto “ Ospedale a Casa”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di AIL ETS – AIL Salerno, insieme a Elvira Tulimieri e al reparto di Ematologia diretto dalla Professoressa Bianca Serio,...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Parte l’asta dell’opera del Pittore Mangone per sostenere il progetto “Ospedale a Casa” dedicato ai pazienti oncoematologici della Campania Notizie correlate Il Pittore Campano Fernando Mangone riporta alla Foce del Sele la metopa arcaica dell’uomo sulla tartarugaLa Presidente della Fondazione Arte Mangone ETS: “Alla foce del Sele rinasce un’immagine millenaria tra mito e contemporaneità” È la forza arcaica... Il pittore Fernando Mangone insignito del Premio Internazionale “Eccellenze del Territorio”Il Lions International – Distretto 108YA celebra talento, visione e impegno culturale nei territori di Capaccio, Eboli, Agropoli, Castellabate e... Tutti gli aggiornamenti Parte l’asta dell’opera del Pittore Mangone per sostenere il progetto Ospedale a CasaCon un valore commerciale certificato di euro 32.300.00 oltre postilla notarile autentica, l’opera viene proposta con un prezzo di partenza d’asta di euro ... napolivillage.com Paestum (SA). Mangone trasforma la città in pittura: sabbia e mare diventano linguaggio dell’anticoLa Presidente della Fondazione Arte Mangone ETS: Paestum non è un luogo da rappresentare, ma una materia viva che continua a generare immagini. È nel p ... teleradio-news.it