Progetto Chernobyl Esperienza meravigliosa Intitoliamo una via

Un progetto dedicato a Chernobyl ha portato alla decisione di intitolare una via in città. La proposta è stata accolta con entusiasmo, e l'amministrazione comunale ha approvato formalmente l'iniziativa. La scelta si inserisce in una serie di iniziative volte a ricordare gli eventi e le persone coinvolte nel disastro. La cerimonia ufficiale si terrà nelle prossime settimane, con la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini.

GROSSETO "Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento e la mia sincera riconoscenza all’associazione Volontari per l’Infanzia – Progetto Chernobyl di Grosseto per gli straordinari 28 anni di impegno solidale a favore dei bambini provenienti dalle aree colpite dal disastro nucleare di Chernobyl. Un’esperienza umana e civile di valore immenso, che ha visto la comunità grossetana protagonista di un percorso fatto di accoglienza, cura e speranza, capace di incidere concretamente sulla vita di centinaia di minori e delle loro famiglie". Lo dichiara il deputato del Partito Democratico Marco Simiani (foto). "La conclusione di questo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Progetto Chernobyl. Esperienza meravigliosa. Intitoliamo una via" Accadde a Chernobyl ma NESSUNO doveva conoscere questa STORIA Notizie correlate Martin Scorsese ricorda Catherine O’Hara: "Una vera artista e una persona meravigliosa"Il regista di Fuori orario ha dedicato un pensiero all'attrice, scomparsa a 71 anni ieri a Los Angeles e con la quale lavorò negli anni '80. Giorgio Gosetti, giocare di squadra in una meravigliosa e grande avventuraIl ricordo Quando un regista, onesto, riceve un premio, ringrazia sempre la sua squadra «senza la quale non sarebbe stato possibile…». Contenuti di approfondimento Si parla di: Progetto Chernobyl. Esperienza meravigliosa. Intitoliamo una via. Progetto Chernobyl. Esperienza meravigliosa. Intitoliamo una viaGROSSETO Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento e la mia sincera riconoscenza all’associazione Volontari per l’Infanzia – Progetto Chernobyl ... lanazione.it Il Progetto Chernobyl compie 28 anni, Simiani: Esempio di solidarietà e civismoMarco Simiani, deputato del Pd di Grosseto, fa i complimenti al progetto Chernobyl in occasione del 28esimo anniversario ... grossetonotizie.com