Il ricordo Quando un regista, onesto, riceve un premio, ringrazia sempre la sua squadra «senza la quale non sarebbe stato possibile.». Ma ci sono altre figure che, pur non comparendo nei titoli di coda o nei ringraziamenti, sono talvolta decisive Il ricordo Quando un regista, onesto, riceve un premio, ringrazia sempre la sua squadra «senza la quale non sarebbe stato possibile.». Ma ci sono altre figure che, pur non comparendo nei titoli di coda o nei ringraziamenti, sono talvolta decisive Quando un regista, onesto, riceve un premio, ringrazia sempre la sua squadra «senza la quale non sarebbe stato possibile.». Ma ci sono altre figure che, pur non comparendo nei titoli di coda o nei ringraziamenti sono talvolta decisive nel far conoscere i film al pubblico, nel fare amare il cinema come meravigliosa avventura. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Giorgio Gosetti, giocare di squadra in una meravigliosa e grande avventura

