Martin Scorsese ricorda Catherine O’Hara, scomparsa a 71 anni a Los Angeles. Il regista di Fuori orario ha scritto parole di stima per l’attrice, con cui aveva lavorato negli anni ’80. La ricordano come una vera artista e una persona meravigliosa.

Il regista di Fuori orario ha dedicato un pensiero all'attrice, scomparsa a 71 anni ieri a Los Angeles e con la quale lavorò negli anni '80. La morte di Catherine O'Hara ha suscitato tantissime reazioni da colleghi del mondo del cinema e della televisione e dai fan di tutto il mondo, che hanno ricordato l'attrice di Mamma, ho perso l'aereo come uno dei talenti più brillanti dello schermo. Anche Martin Scorsese, che diresse Catherine O'Hara in Fuori orario a metà degli anni '80, ha voluto ricordare l'attrice con un messaggio molto emozionante, in cui sottolinea le grandi qualità umane oltre che quelle professionali di O'Hara. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Martin Scorsese ricorda Catherine O’Hara: "Una vera artista e una persona meravigliosa"

Griffin Dunne ricorda una scena con Catherine O'Hara in

Per il Capodanno, Rai3 propone un'opportunità di visione con l'ultimo film di Martin Scorsese, tratto da una storia vera.

