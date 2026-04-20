Da oltre un secolo, l’odore di popcorn al cinema rappresenta un richiamo immediato di momenti di relax e divertimento. Questa fragranza è diventata simbolo di spensieratezza e di atmosfere conviviali, legandosi indissolubilmente alla cultura delle sale cinematografiche. La sua presenza evoca ricordi di serate passate davanti a uno schermo, creando un legame tra sensorialità e ricordo collettivo.

Lineam Extrait De Parfum di Laurent Mazzone evoca il fascino dei momenti piacevoli con la frutta candita che danza attorno all'accordo pop corn completato da un pizzico di rum aromatico e di vaniglia esaltante. Note evocative completate da mirra e benzoino che rendono la scia vibrante e incandescente. La creazione olfattiva più recente che regala questa particolare scia è Lineam di Laurent Mazzone, un estratto di profumo campione d'incassi. «Caldo come un sorso di rum, sprigiona un «aroma di pop corn da cinema»: un equilibrio perfetto tra comfort e seduzione. È andato sold-out in poche settimane, lasciandoci davvero stupiti! Un...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Profumo al pop corn, un gourmand sorprendente a effetto sala cinematografica

Mr Poulpe, PEF, Daphné Burki...découvrent le fort | FORT BOYARD FRANCE 2020 E07

Notizie correlate

“Pop Corn Festival del Corto”: al via il bando per cortometraggi – scadenza 2 giugnoScadenza: 2 giugno 2026, riconoscimenti in denaro, tra cui il Premio Raffaella Carrà di 4mila euro all’idea più originale Scadono il 2 giugno 2026 le...

Pop Corn Festival del Corto 2026: iscrizioni aperte fino al 2 giugno – tema “Luce e ombra”!Scadono il 2 giugno 2026 le iscrizioni per la nona edizione del Pop Corn Festival del Corto, concorso internazionale di cortometraggi presentato...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Profumo al pop corn, un gourmand sorprendente a effetto sala cinematografica.

Profumo al pop corn, un gourmand sorprendente a effetto sala cinematograficaL'associazione del profumo al pop corn e il cinema risale all'inizio del secolo scorso. Da allora è associato a un'idea di comfort spensierato e giocoso. Una creatrice di fragranze spiega perché l'aro ... vanityfair.it

Pop-corn: tutto su valori nutrizionali, ricette e come farli in casaIl buio, il riverbero del surround, il pubblico fremente… e il profumo dei popcorn. Cosa c’è di più soddisfacente dell’affondare la mano in un bidone di popcorn caldi mentre si guarda un film? gamberorosso.it