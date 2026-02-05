Pop Corn Festival del Corto | al via il bando per cortometraggi – scadenza 2 giugno

Al via il bando per la nona edizione del “Pop Corn Festival del Corto”. Gli aspiranti registi hanno ancora poche settimane per iscriversi, perché la scadenza è il 2 giugno 2026. Il concorso si svolgerà a Porto Santo Stefano, nel cuore di Monte Argentario, dal 24 al 26 luglio. La manifestazione, presentata dall’attore Andrea Dianetti, mette in palio premi in denaro, tra cui il riconoscimento Raffaella Carrà da 4 mila euro all’idea più originale. Chi ha un cortometraggio pronto può ancora partecipare, mentre il pubblico

Al via il bando per cortometraggi della nona edizione del "Pop Corn Festival del Corto" Scadenza: 2 giugno 2026, riconoscimenti in denaro, tra cui il Premio Raffaella Carrà di 4mila euro all'idea più originale IX Edizione – Porto Santo Stefano – Monte Argentario (Gr) – 24, 25 E 26 Luglio 2026 Scadono il 2 giugno 2026 le iscrizioni per partecipare alla nona edizione del Pop Corn Festival del Corto, concorso internazionale di cortometraggi, presentato dall'attore Andrea Dianetti, che si terrà in Piazzale dei Rioni, ad ingresso gratuito, a Porto Santo Stefano Monte Argentario (GR) il 24, 25 e 26 luglio 2026.

