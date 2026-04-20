Profanata una statua di Gesù in Libano | bufera sull' Idf

Nelle ultime ore si è diffusa online un’immagine che mostra un militare in divisa mentre colpisce con un martello una statua di Gesù in Libano. La scena ha suscitato forti reazioni e discussioni sui social, accendendo i riflettori su un episodio che ha generato polemiche. La vicenda, ancora oggetto di verifiche, ha attirato l’attenzione di molte persone, generando un acceso dibattito pubblico.

Bufera sull’ Idf. In una immagine diventata virale in rete nelle ultime ore si vede un militare in uniforme mentre colpisce una statua di Gesù con un grande martello. Secondo quanto ricostruito, l’episodio sarebbe avvenuto durante le operazioni di demolizione condotte dall’esercito di Tel Aviv nel sud del Libano. Le forze armate hanno descritto tali interventi come attività di “bonifica dell’area” da infrastrutture riconducibili a Hezbollah. In base a quanto confermato dalla comunità cristiana di Ain Ebel, l’episodio sarebbe avvenuto a Debel, villaggio cristiano maronita situato vicino al confine, circa sei chilometri a nord-ovest della località israeliana di Shtula.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Profanata una statua di Gesù in Libano: bufera sull'Idf Notizie correlate Libano, soldato israeliano vandalizza una statua di Gesù: le scuse dell’IDFL’esercito di Israele è stato costretto a scusarsi dopo la diffusione sui social media della foto di un soldato dell’IDF intento a colpire con una... Libano, soldato Idf profana statua di Gesù(Adnkronos) – Un soldato delle Idf ha profanato una statua di Gesù nel sud del Libano. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Furto sacrilego ad Alatri: profanata la statua della Madonna; Dentro la Notizia: La bara di Pamela Genini profanata: Francesco Dolci ascoltato per ore in caserma Video; Alatri. Furto sacrilego nella chiesa di Santo Stefano. Profanata la statua della Madonna di Fatima; Furto nella chiesa di Santo Stefano ad Alatri: profanata la statua della Madonna. Libano, soldato Idf profana statua di Gesù(Adnkronos) – Un soldato delle Idf ha profanato una statua di Gesù nel sud del Libano. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha definito un atto vergognoso la profanazione. Commentando le ... notizie.it Foto choc in Libano: un soldato israeliano profana la statua di Gesù; il ministro Saar si scusaIsraele rispetta le diverse religioni ei loro simboli sacri. E l'Idf avvia un'indagine interna. Tajani: Episodio inaccettabile, ma bene le parole del ministro ... dire.it Nel 2020 sono stata nella Chiesa di Al-Tahira, a Qaraqosh, in Iraq durante la visita di Papa Francesco. Lì ho visto la Vergine profanata dai colpi dell’ISIS, che durante l’occupazione aveva trasformato quella chiesa in un poligono di tiro. È un’immagine che non x.com Caso #pamelagenini, tomba profanata: le immagini delle telecamere e la possibile svolta. Gli inquirenti stanno passando in rassegna i contenuti video, mentre il team della prof.ssa Cattaneo analizza il corpo, che pare dire molto. Intanto, la posizione di France - facebook.com facebook