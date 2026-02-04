Poliziotto racconta come suo collega fu trascinato via durante scontro a Torino

Da ameve.eu 4 feb 2026

Un agente della Polizia di Stato ha raccontato come un suo collega sia stato trascinato via durante un corteo a Torino. L’agente descrive l’episodio come un’esperienza di totale isolamento. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri in via Regina Margherita, mentre si svolgeva il corteo nazionale di Askatasuna.

**Un agente della Polizia di Stato è stato trascinato a terra durante un corteo a Torino, e lo ha descritto come “un’esperienza di totale isolamento” – l’aggressione si è svolta nel pomeriggio del 31 gennaio, in via Regina Margherita, al momento del corteo nazionale di Askatasuna.** L’agente Alessandro Calista, di origine padovana, era impegnato nel reparto mobile, uno dei più specializzati nella gestione delle manifestazioni e nei momenti di tensione. Era in servizio a Torino, in un’area particolarmente sensibile: la zona di via Regina Margherita, all’angolo con il Parco dei Giardini Pozzo, dove l’attività di controllo era stata coordinata dal caposquadra Pierpaolo Corda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

