Durante un funerale in forma ridotta, il parroco ha rimproverato i familiari per aver deciso di tenere le ceneri di mamma in casa. La famiglia si è sentita accusata e ha espresso tutta la rabbia, mentre il prete ha mantenuto il suo punto di vista. La discussione ha acceso gli animi tra le mura della chiesa.

Un funerale celebrato “in forma ridotta” perché la famiglia ha scelto di conservare in casa l’urna cineraria. È il caso che sta facendo discutere Lendinara, in provincia di Rovigo, dopo la segnalazione di un figlio che ha raccontato al Messaggero la propria amarezza per le esequie della madre, definite “frettolose e poco rispettose”. Secondo il racconto, durante l’incontro preparatorio il parroco avrebbe spiegato che, in caso di cremazione con ceneri non tumulate in cimitero, sarebbe stata celebrata solo la liturgia della parola. Il sacerdote avrebbe citato un documento vescovile, sostenendo che la scelta di tenere l’urna in casa “privatizza la morte” e impedisce alla comunità di portare un fiore in un luogo ritenuto sacro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il prete ci ha punito durante il funerale perché abbiamo scelto di tenere le ceneri di mamma in casa”: la rabbia del figlio e la replica del parroco

