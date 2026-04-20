Un'azienda farmaceutica si impegna a realizzare farmaci di alta qualità mantenendo un occhio attento all'ambiente e alle persone. La produzione avviene con strategie volte a ridurre l’impatto ambientale, creando posti di lavoro qualificati e contribuendo alle comunità locali. Questi obiettivi vengono perseguiti in modo responsabile, integrando la sostenibilità ambientale con le attività produttive e sociali.

Fare industria in modo responsabile significa produrre farmaci di eccellenza riducendo l’impatto ambientale, generando occupazione qualificata e restituendo valore alle comunità in cui si opera. È questo il modello che AbbVie ha costruito nel corso di oltre sessant’anni nello stabilimento di Campoverde, nel Lazio, e che la III edizione degli Healthcare Awards, organizzati da Healthcare Policy e Formiche, ha voluto riconoscere con il premio “Sostenibilità e Territorio”. Una realtà globale con radici locali. Nata 1° gennaio 2013 come spin-off di Abbott, AbbVie è oggi una delle principali aziende biofarmaceutiche globali, quotata in borsa, presente in oltre 70 paesi con circa 57.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Produrre farmaci, generare valore. Come Abbvie integra ambiente, lavoro e comunità

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