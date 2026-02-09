UniCredit Orcel | piano Unlimited può generare più valore di M&A

UniCredit punta tutto sul nuovo piano Unlimited, convinta che possa creare più valore di qualsiasi operazione di M&A. Orcel, il ceo della banca, spiega che questa strategia supera le aspettative rispetto a quanto fatto con Unicredit Unlocked, e si concentra su iniziative che potrebbero portare benefici più concreti e immediati.

Milano, 9 feb. (askanews) – “Così come avevamo detto che Unicredit Unlocked può generare molto più valore di qualsiasi M&A, ora, nel nuovo piano, diciamo che UniCredit Unlimited può generare molto più valore di qualsiasi M&A”. Lo ha detto il Ceo Andrea Orcel. “Tuttavia – ha sottolineato, intervistato da Cnbc – l’Europa ha bisogno di più M&A, soprattutto crossborder e noi abbiamo più opzioni di chiunque altro; siamo presenti in 13 mercati, il che significa 13 mercati di opzioni, e abbiamo due partecipazioni, una in particolare. La nostra visione è esattamente come in passato, abbiamo molto da offrire agli azionisti anche senza di essa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Unicredit, con Orcel alla guida, sottolinea l’importanza di banche di dimensioni adeguate per tutelare i valori europei e favorire la crescita del continente.

