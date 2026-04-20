In occasione del trentesimo anniversario della vittoria elettorale dell’Ulivo nel 1996, Romano Prodi ha ricordato quegli anni e ha affermato che le forze del centrodestra dovrebbero sviluppare un programma condiviso. La ricorrenza ha portato l’ex presidente del Consiglio a riflettere sulla storia politica di quell’epoca e sulla necessità di un progetto comune per le forze di destra.

In occasione del trentesimo anniversario della vittoria elettorale dell’Ulivo, avvenuta nel 1996, Romano Prodi ha rievocato la propria esperienza politica sottolineando la necessità per le attuali forze del centrodestra di trovare un programma comune. L’analisi dell’ex premier mette in luce come la stabilità dei governi passati sia stata compromessa da fragilità interne e divergenze tra i componenti delle coalizioni, un rischio che rimane attuale nel odierno. Domani, il 21 aprile, la città di Roma festeggerà il suo 2769esimo compleanno dalla fondazione avvenuta nel 743 avanti Cristo. Tuttavia, per l’ex capo del governo, questa data coincide con un traguardo fondamentale: trent’anni fa la coalizione dell’Ulivo riusciva a sconfiggere il fronte guidato da Berlusconi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prodi ai tempi dell’Ulivo: serve un programma per il centrodestra

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