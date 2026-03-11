Brescia | Fare startup ai tempi dell' AI - incontro con Marco Maddiona

A Brescia si è tenuto un incontro con Marco Maddiona dedicato alle sfide e alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale generativa nel mondo delle startup tecnologiche. Durante l’evento sono stati analizzati i cambiamenti nel processo di creazione e sviluppo di nuove imprese, con particolare attenzione alle applicazioni pratiche di questa tecnologia emergente. La discussione ha coinvolto professionisti e imprenditori interessati alle novità del settore.

L’intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando il modo in cui nascono e si sviluppano le startup tecnologiche. Se fino a pochi anni fa creare un prodotto software richiedeva team numerosi, competenze tecniche avanzate e investimenti significativi, oggi gli strumenti basati su AI stanno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati La Startup BandoSubito raccoglie 2 milioni per democratizzare l'accesso ai bandi con l'AINata appena due anni fa da un’idea di tre giovani imprenditori (Ciro Borrelli, Carlo Vespa, Saverio Salaris), BandoSubito annuncia un round di fi... Ciao Maschio e l’amore ai tempi di Sanremo con Marco Baldini, Antonio Mezzancella e Sebastiano SommaClassifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la...