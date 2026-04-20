Processo Pierina lapsus di Dassilva sull’ora del delitto Bruzzone | Qualcuno ha ricomposto la salma

Oggi si svolge la quindicesima udienza del processo riguardante il caso di una donna uccisa a Rimini nell’ottobre 2023 con 29 coltellate. Durante l’udienza, un testimone ha ammesso di aver sbagliato a ricordare l’orario del delitto, mentre un altro ha riferito che la salma era stata ricomposta. La deposizione si è concentrata su dettagli relativi alla ricostruzione degli eventi e alle modalità dell’intervento sulla vittima.

È in corso la quindicesima udienza del caso Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate nell'ottobre 2023 a Rimini. In aula ci sono Louis Dassilva, unico imputato per il delitto, e la sua difesa. Secondo la sua consulente, Roberta Bruzzone, l'omicidio sarebbe stato compiuto da una sola persona, ma un complice avrebbe manipolato il cadavere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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