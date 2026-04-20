Probabili formazioni Inter Como scocca l’ora di Bonny! Le idee di Chivu per la Coppa Italia | punto interrogativo su Bastoni?

Domani si disputa la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra l’Inter e il Como. L’allenatore ha annunciato l’uso di Bonny in una possibile formazione, mentre resta incerto il ruolo di Bastoni. L’Inter mira a ottenere un risultato positivo per avanzare nella competizione e avvicinarsi alla possibilità di conquistare un doppio trofeo nazionale. La partita si gioca in un clima di attesa e tensione.

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