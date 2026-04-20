Una scuola elementare della Lombardia ha organizzato una visita guidata in un centro islamico, questa volta con l’obiettivo di approfondire le pratiche religiose dell’Islam. Durante l’evento, i bambini hanno assistito a una spiegazione delle principali pratiche religiose, tra cui le preghiere e le celebrazioni. La visita si inserisce in un più ampio programma di iniziative educative rivolte a conoscere le diverse fedi e tradizioni culturali.

Ancora una visita guidata in un centro islamico per una scuola elementare della Lombardia. Dopo le polemiche per la visita, poi annullata di una scuola media di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano, in settimana sono state alcune classi di una scuola elementare di Milano a fare “l‘escursione” in un centro culturale islamico a Saronno. Sessanta bambini, come si legge nel post condiviso dal centro islamico, hanno trascorso la mattinata avvicinandosi ai fondamenti dell’islam, come ha spiegato lo stesso centro. “Guidati dai referenti del Centro, i bambini hanno ascoltato con curiosità e attenzione, avvicinandosi per la prima volta alle principali pratiche dell’Islam e al significato profondo dei momenti di preghiera.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Principali pratiche dell’Islam…”. Ancora una scuola in visita in un centro islamico: “Proselitismo”

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