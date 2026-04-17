A Modena si sono svolte lezioni di Corano all’interno di una scuola, mentre a Brindisi un catechismo islamico è stato organizzato in una parrocchia. La presenza di queste attività ha suscitato reazioni politiche, con alcuni esponenti che le hanno definite forme di indottrinamento. Le discussioni si inseriscono nel dibattito più ampio su pratiche religiose nelle istituzioni pubbliche e private, e sui temi dell’inclusione e dell’accoglienza.

Lezioni di Corano a scuola a Modena e “catechismo” islamico in parrocchia a Brindisi: rieccoci qua, dopo il Ramadan e dopo i convegni monocratici pro-Pal nelle scuole, a parlare di inclusione che esclude e accoglienza che monopolizza e discrimina. Così, mentre in molte scuole italiane il presepe viene bandito e il Crocifisso rimosso per non “offendere” nessuno, l’islamizzazione corre veloce e trova porte spalancate proprio nelle aule e persino nelle parrocchie. Gli ultimi casi, tra Modena e Brindisi, delineano un quadro inquietante: un cedimento culturale sistematico che scambia abdicazione (e rinuncia silente) per integrazione. Islam a scuola: da Modena a Brindisi tutti a lezione sul Corano.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Islam in cattedra, lezioni di Corano a scuola a Modena e catechismo islamico in parrocchia a Brindisi. FdI: è indottrinamento

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