Scuola Ellera piove e il piazzale si allaga | Si formano pozze È rischioso | FOTO

Alla scuola primaria di Ellera, a Viterbo, il maltempo crea problemi. Quando piove, il piazzale si allaga e si formano pozze d’acqua. Gli alunni, le famiglie e gli insegnanti devono fare attenzione, perché il rischio di scivolare o di bagnarsi è alto. La scuola ha già segnalato la situazione, ma ancora non ci sono interventi concreti. Nel frattempo, gli studenti devono affrontare le pozzanghere ogni volta che piove.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.