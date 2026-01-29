Scuola Ellera piove e il piazzale si allaga | Si formano pozze È rischioso | FOTO
Alla scuola primaria di Ellera, a Viterbo, il maltempo crea problemi. Quando piove, il piazzale si allaga e si formano pozze d’acqua. Gli alunni, le famiglie e gli insegnanti devono fare attenzione, perché il rischio di scivolare o di bagnarsi è alto. La scuola ha già segnalato la situazione, ma ancora non ci sono interventi concreti. Nel frattempo, gli studenti devono affrontare le pozzanghere ogni volta che piove.
Alla scuola primaria Ellera di Viterbo “una criticità che, nelle giornate di pioggia, si trasforma in un disagio serio e in un potenziale fattore di rischio per alunni, famiglie e personale”. Lo denuncia, tramite una portavoce, una rappresentanza dei genitori dei piccoli studenti dell'istituto.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
