Maltempo e disagi si allaga il canile a Pagani

Il maltempo ha causato l’allagamento di un canile a Pagani, evidenziando le difficoltà affrontate dagli animali e le criticità legate alle condizioni meteorologiche. L’associazione “Zampa Amica” ha segnalato la situazione, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi per garantire il benessere degli animali coinvolti.

Canile allagato a Pagani. Il maltempo non ha risparmiato nessuno, neanche gli animali così come denunciato da “Zampa Amica”. La pioggia di ieri ha causato più di un disagio alla struttura. "Dalle 8.30 in canile ne siamo usciti poco fa - scrivono i volontari - I cani e noi ormai intrisi di acqua! Questa è la situazione al canile di Pagani. E ai politicanti che ci hanno detto che non ci siamo mai in canile, dove sono? Oggi, come sempre, mentre tutti loro erano a casuccia con la famiglia e al calduccio, ai cani del canile di Pagani non è mancata la pulizia, pranzo e cena e cambio coperte, inzuppate di acqua!Siamo proprio pessimi gestori".🔗 Leggi su Salernotoday.it

Nelle ultime ore, il maltempo ha provocato l’allagamento del lungomare di Fossacesia, interessando diverse aree della strada provinciale.

A causa delle intense precipitazioni, un seminterrato a Roma si è allagato, mettendo in pericolo due ragazze rimaste intrappolate.

Maltempo a Napoli, la pioggia provoca disagi e allagamenti in via Acton; il Video Sky - facebook.com facebook

Maltempo nel Tarantino, strade allagate e alberi caduti per il vento. Disagi in tutta la provincia, numerosi interventi dei vigili del fuoco #ANSA x.com