Primo Race Weekend Cigt 2026 per il giovane pilota Mattia Bucci
Il primo weekend di gare del Cigt 2026 si svolge questa settimana a Imola, dove il giovane pilota del Pescarese prenderà parte alla prima tappa della stagione. Dopo un periodo di preparazione, tutto è pronto per il semaforo verde che segnerà l'inizio ufficiale delle competizioni. Bucci si presenta con l’obiettivo di confrontarsi con gli altri concorrenti in una prima prova importante per il campionato.
Inizia la stagione sportiva del giovane pilota del Pescarese Mattia Bucci: inaugurerà la stagione 2026 questa settimana ad Imola È tutto pronto per il semaforo verde che darà ufficialmente il via alla stagione. Il primo weekend di gara del Cigt Sprint, che si terrà sullo storico tracciato di.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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