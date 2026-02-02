Il giovane pilota Mattia Bucci arriva anche nei campionati DrivingItalia e Aci Esport 2026
Il giovane pilota di Catignano, Mattia Bucci, si prepara a un 2026 pieno di impegni. Dopo aver già fatto parlare di sé, ora entra nei campionati DrivingItalia e Aci Esport 2026. È un passo importante per il 16enne, che punta a dimostrare il suo talento su Assetto Corsa Competizione. Bucci si presenta come uno dei giovani più promettenti della nuova generazione di piloti digitali.
Il giovane pilota abruzzese di Catignano, classe 2007, è pronto a scendere in pista per una doppia sfida di altissimo livello su Assetto corsa competizione Un 2026 molto impegnativo in arrivo per Mattia Bucci, il giovane pilota abruzzese di Catignano classe 2007, pronto a scendere in pista per una doppia sfida di altissimo livello su Assetto corsa competizione, affermandosi anche come uno dei profili più interessanti della nuova generazione di piloti virtuali. Dopo una fase di preparazione intensa, Bucci affronterà contemporaneamente due dei palcoscenici più prestigiosi della scena esports italiana: il Campionato drivingItalia Gt3 Sprint e il Campionato sprint Aci Esport.🔗 Leggi su Ilpescara.it
