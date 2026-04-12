Grosseto simulazione di crollo | i soccorritori alla prova del MTM

A Grosseto, domenica 12 aprile 2026, si è svolta una simulazione di crollo strutturale presso il cinema Aurelia Antica. L'evento ha visto coinvolti i soccorritori della Croce Rossa Italiana, che hanno testato le procedure di intervento in un contesto di emergenza. La prova ha riguardato le modalità di gestione di una situazione di crisi legata a un possibile crollo di un edificio pubblico.

Una simulazione di un crollo strutturale ha coinvolto l’area del cinema Aurelia Antica a Grosseto in questa domenica 12 aprile 2026, mettendo alla prova le capacità di intervento della Croce Rossa Italiana. L’operazione, coordinata dal comitato locale, ha l’impiego di diverse squadre specializzate per testare la risposta alle maxiemergenze attraverso il protocollo MTM. Coordinamento territoriale e gestione delle squadre speciali. L’area circostante la struttura cinematografica è stata trasformata in un centro operativo per gestire la complessità dell’esercitazione. La mobilitazione ha coinvolto un ampio ventaglio di volontari provenienti da diverse zone della Toscana, dimostrando come la capacità di risposta dipenda dalla sinergia tra territori differenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto, simulazione di crollo: i soccorritori alla prova del MTM Crollo dei negozi, Grosseto fa i conti con la desertificazione: “Tuteliamo i Centri naturali”Grosseto, 16 marzo 2026 – Nel 2025 il centro storico di Grosseto ha visto quasi dimezzarsi le proprie attività commerciali, con una flessione del... Leggi anche: Simulazione Bastoni, perché non può essere squalificato con la prova tv