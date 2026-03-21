Una recente ricerca scientifica ha verificato che dormire dopo aver affrontato un problema aiuta a trovare soluzioni più efficaci. Questa pratica, spesso consigliata per affrontare decisioni difficili, ha radici antiche e viene ancora oggi praticata da molte persone. Lo studio dimostra che il sonno favorisce il ragionamento e la risoluzione di questioni complesse, confermando un metodo utilizzato da tempo.

La scienza conferma ufficialmente l’efficacia dell’antico consiglio di “dormirci sopra” per risolvere questioni complesse o prendere decisioni difficili. Una ricerca condotta dalla Northwestern University ha dimostrato che durante la fase REM del sonno la capacità del cervello di sciogliere enigmi può addirittura raddoppiare rispetto alla veglia. Attraverso la riattivazione mirata della memoria, i ricercatori sono riusciti a guidare l’attività onirica dei partecipanti, portando la percentuale di successo nella risoluzione di problemi dal 17% al 42%. Lo studio, coordinato dal neuroscienziato Ken Paller e pubblicato sulla rivista Neuroscience of Consciousness, ha esplorato una frontiera affascinante: l’uso dei sogni lucidi come laboratorio cognitivo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dormirci su è il trucco perfetto per trovare soluzioni ai problemi (lo faceva anche Einstein)

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