Caporali in onda su Prime | Per avere questa parte ho iniziato a fumare

Tommaso Caporali ha rivelato che ha iniziato a fumare per ottenere un ruolo importante nella serie Prime, un fatto che ha sorpreso molti fan. Durante un’intervista, l’attore ha spiegato che desiderava convincere i produttori della sua determinazione e ha deciso di adottare questa abitudine. La scelta ha generato discussioni tra i suoi colleghi e i followers sui social, che si sono divisi tra chi lo sostiene e chi condanna il comportamento. Caporali ha commentato con un sorriso questa scelta, dicendo che si tratta di una delle sue più grandi soddisfazioni in quasi due decenni di carriera.

Cesena, 14 febbraio 2026 – «La più bella soddisfazione in 19 anni di carriera». Tommaso Caporali sorride divertito, trascinato dal suo inconfondibile buon umore. L'attore cesenate di 43 anni da ieri è piombato nelle case di milioni di italiani attraverso le tv e i telefoni degli abbonati ad Amazon Prime che erano in febbrile attesa di 'Love me love me', film diretto da Roger Kumble (Lotus Production e Leone Film Group per PrimeVideo) tratto dal primo volume della fortunatissima serie di libri firmati da Stefania S. e già divorati da un fiume di lettori, a partire dai giovani e giovanissimi. Caporali veste infatti i panni di Austin, l'istruttore di Mma di Jame s.