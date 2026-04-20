Primavera a testa alta Under 17 la riprende all’ultimo | weekend tra luci e ombre per l’Arezzo

Il fine settimana del settore giovanile dell’Arezzo si è concluso con risultati variegati. La squadra Under 17 ha ottenuto una vittoria importante all’ultimo secondo, mentre altre formazioni hanno mostrato segnali di crescita e determinazione. Tuttavia, alcune partite sono state perse per dettagli e piccoli errori. Le sfide tra luci e ombre hanno segnato il weekend, offrendo spunti di riflessione e occasioni di miglioramento.

Fine settimana intenso e ricco di spunti per il settore giovanile dell’Arezzo, tra prestazioni convincenti, reazioni di carattere e qualche sconfitta maturata nei dettagli. A brillare è soprattutto la Primavera, che esce dai playoff con un pareggio di grande personalità sul campo del Catania, mentre l’Under 17 agguanta un punto meritato nel finale contro la Pro Vercelli. Più complicati, invece, gli impegni di Under 16 e Under 15, entrambe sconfitte al termine di gare equilibrate ma decise dalla maggiore concretezza degli avversari. La Primavera chiude il proprio percorso con un 2-2 che lascia rammarico ma anche orgoglio. L’avvio è da sogno: in meno di dieci minuti Paglicci e Sussi portano l’Arezzo sul doppio vantaggio, sfruttando al meglio le ripartenze.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Primavera a testa alta, Under 17 la riprende all’ultimo: weekend tra luci e ombre per l’Arezzo 6 Creepiest Trail Camera Footage Ever Recorded | Unexplained Incidents Notizie correlate Leggi anche: Mina compie 86 anni: la carriera tra luci e ombre La St tra luci e ombre. Crolla l’utile, ma si speraCrolla l’utile di St, 180 milioni di dollari nel 2025, contro 1,56 miliardi del 2024, ma il quarto trimestre registra una ripresa del giro d’affari e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Montorio: Approccio alla gara sbagliato, ci portiamo a casa il punto e andiamo avanti a testa alta / VIDEO; Curti (Gas Sales) Orgogliosa dei miei ragazzi: usciamo a testa alta; Una Amstel doppio malto per Evenepoel: Remco piega Skjelmose a Valkenburg, 3° Cosnefroy; Primavera 1. Un punto a testa per Sassuolo e Milan: highlights (video). Women’s Cup: vince la Juve, Rappresentativa a testa altaLe bianconere conquistano per la quarta volta il titolo in Versilia. Gara decisa dalle reti di Enriconi e Bianchi. Buona prestazione della selezione dilettanti. Abete: «Movimento in crescita». Il tecn ... corrieredellosport.it Oggi porto in tavola un risotto che profuma di primavera: asparagi freschi, mascarpone e limone. Una ricetta nata per caso, trovata sulla confezione degli asparagi… e che mi ha conquistata al primo assaggio. Cremoso, delicato, luminoso nel piatto. Se ami i ris - facebook.com facebook La primavera a Milano, adesso x.com