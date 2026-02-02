La St chiude il 2025 con un utile molto più basso rispetto all’anno precedente. Nel 2024 aveva registrato 1,56 miliardi di dollari di profitto, quest’anno solo 180 milioni. Nonostante il crollo, la società mostra segni di ripresa nel quarto trimestre, con un aumento del giro d’affari e della domanda. La strada resta incerta, ma gli analisti sperano in un miglioramento nel prossimo futuro.

Crolla l’utile di St, 180 milioni di dollari nel 2025, contro 1,56 miliardi del 2024, ma il quarto trimestre registra una ripresa del giro d’affari e della domanda. Sono i segnali che potrebbero aprire un nuovo ciclo. Intanto, i ricavi netti sono scesi da 13,27 a 11,8 miliardi di dollari (9,84 miliardi di euro) e il margine operativo lordo da 5,22 a 3,99 miliardi di dollari (3,33 miliardi di euro), con un utile per azione di base in calo da 1,73 a 0,19 di euro. Nel quarto trimestre i ricavi sono saliti dello 0,2% a 3,33 miliardi di dollari (2,78 miliardi di euro), con una perdita netta di 30 milioni di dollari (25,03 milioni di euro), ma un utile di 100 milioni di dollari (83,43 milioni di euro) esclusi i principi Usa Gaap, le regole contabili standardizzate obbligatorie negli Stati Uniti per le società quotate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La St tra luci e ombre. Crolla l’utile, ma si spera

