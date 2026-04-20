Durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha lanciato un appello diretto e molto chiaro: anticipare l’orario di inizio della prima serata televisiva. Il tema, già sollevato negli ultimi giorni anche da altri volti dello spettacolo, è diventato ormai un caso, soprattutto tra chi segue ancora la tv generalista. Nel suo monologo Lucianina si è rivolta alla Meloni e a Piersilvio Berlusconi con una battuta. Luciana Littizzetto e Fabio Fazio a Che tempo che fa Nel suo monologo, Littizzetto ha parlato apertamente di una deriva ormai consolidata: programmi che iniziano sempre più tardi, spesso intorno alle 22. “ Se si chiama...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Prima serata sempre più tardi, Littizzetto sbotta: “Non siamo pipistrelli”. L’appello a Meloni e Mediaset

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Zelig. . Questo momento #ZeligOn torna domenica prossima in prima serata su #Italia1 e in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook

#RaccontoDiUnaNotte vi aspetta stasera, in prima serata, su #Canale5 e Mediaset Infinity! #BurakDeniz #SuBurcuYazgiCoskun #BirGeceMasali x.com