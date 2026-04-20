Prima il Napoli e poi la Roma | 35 milioni per la fascia

Da calciomercato.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato si anima con trattative tra il Napoli e la Roma, coinvolgendo una cifra di 35 milioni di euro per un calciatore che gioca sulla fascia. Le due società stanno definendo gli accordi in vista della prossima stagione, mentre le voci sul futuro dei giocatori coinvolti continuano a circolare senza conferme ufficiali. La trattativa resta in fase di negoziazione e non sono stati ancora annunci ufficiali.

Nuovo intreccio di calciomercato tra i partenopei e i giallorossi In attesa di conoscere il futuro di Antonio  Conte, affascinato da un possibile ritorno sulla panchina dell’ Italia, e di Gian Piero  Gasperini, accostato anche ai partenopei,  Napoli  e  Roma  al netto d’incertezze e dubbi continuano a monitorare il  calciomercato in vista della prossima stagione. (Ansa Foto e AI) – calciomercato.it Un occhio di particolare riguardo viene ovviamente riservato ai calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno, con Giovanni  Manna  che resta vigile anche su due giocatori giallorossi: Zeki  Celik  e Lorenzo  Pellegrini, entrambi sul taccuino anche di Inter e Juventus.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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