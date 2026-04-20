Prima il Napoli e poi la Roma | 35 milioni per la fascia

Il calciomercato si anima con trattative tra il Napoli e la Roma, coinvolgendo una cifra di 35 milioni di euro per un calciatore che gioca sulla fascia. Le due società stanno definendo gli accordi in vista della prossima stagione, mentre le voci sul futuro dei giocatori coinvolti continuano a circolare senza conferme ufficiali. La trattativa resta in fase di negoziazione e non sono stati ancora annunci ufficiali.

Nuovo intreccio di calciomercato tra i partenopei e i giallorossi In attesa di conoscere il futuro di Antonio Conte, affascinato da un possibile ritorno sulla panchina dell’ Italia, e di Gian Piero Gasperini, accostato anche ai partenopei, Napoli e Roma al netto d’incertezze e dubbi continuano a monitorare il calciomercato in vista della prossima stagione. (Ansa Foto e AI) – calciomercato.it Un occhio di particolare riguardo viene ovviamente riservato ai calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno, con Giovanni Manna che resta vigile anche su due giocatori giallorossi: Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, entrambi sul taccuino anche di Inter e Juventus.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Prima il Napoli e poi la Roma: 35 milioni per la fascia RIVOLUZIONE FINALE: Juric cambia tutto per salvare la stagione! FM26 Notizie correlate Roma, Allarme Svilar: il Manchester United offre 35 MilioniLa Roma si prepara a un sacrificio eccellente sull’altare del Fair Play Finanziario: il Manchester United è piombato con decisione su Mile Svilar. Graduatorie GPS 2026: guida alla compilazione per seconda fascia a pieno titolo e riserva prima fasciaGraduatorie GPS 202628: il quesito di oggi inviato a lallaorizzonte@orizzontescuola. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Napoli e Conte ci credono, ecco il patto anti-Inter: Devono strapparci lo scudetto dal petto; Prima di Napoli-Lazio succederà qualcosa di speciale in campo; Cosa accadrà prima del calcio d'inizio di Napoli-Lazio: la splendida iniziativa con protagonisti i bambini delle scuole; 'La salita' l'opera prima di Massimiliano Gallo ambientata a Napoli nel carcere di Nisida. Napoli - Lazio, gol speciale per Basic: è la sua prima voltaGol speciale quello siglato da Toma Basic in Napoli-Lazio. Il croato, che ha portato il risultato sul 2-0 dopo il vantaggio di Cancellieri, per la prima volta da quando indossa la ... lalaziosiamonoi.it Napoli-Lazio pronostico e quote, la chicca sul matchScopri il pronostico su Napoli-Lazio con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 33° turno di Serie A. calciomercato.com Ecco la prima di oggi de Il Tempo @iltempoquotidiano IL TELEFONISTA - Sono ben 33 le telefonate tra Scarpinato e Natoli, quasi tutte per accordarsi sull’audizione. E il procuratore De Luca parla di “attività depistante” nella Commissione Antimafia. I grillini no - facebook.com facebook Tributo da brividi per Alex Manninger prima della sfida tra Juventus e Bologna: in campo anche Buffon, Bonucci, Chiellini e Marchisio che hanno portato una corona di fiori davanti alla porta di fronte alla curva bianconera L’ex portiere è venuto tragicame x.com