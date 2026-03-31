Il club inglese ha presentato un’offerta di 35 milioni di euro per il portiere belga, che attualmente gioca in prestito in un’altra squadra. La Roma sta valutando la proposta, mentre il giocatore è al centro di questa trattativa. La decisione finale potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato del club giallorosso.

La Roma si prepara a un sacrificio eccellente sull’altare del Fair Play Finanziario: il Manchester United è piombato con decisione su Mile Svilar. Entro la scadenza del 30 giugno 2026, il club capitolino è obbligato a generare plusvalenze significative per riequilibrare i conti e la valutazione del portiere serbo, stimata intorno ai 35 milioni di euro, rappresenta il tesoretto ideale per sbloccare l’impasse burocratica con la UEFA. I Red Devils, alla ricerca di un profilo internazionale affidabile e di prospettiva, hanno individuato nel classe 1999 l’erede designato per la propria porta, pronti a formalizzare l’offerta già nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Allarme Svilar: il Manchester United offre 35 Milioni

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