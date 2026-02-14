Graduatorie GPS 2026 | guida alla compilazione per seconda fascia a pieno titolo e riserva prima fascia

Lalla ha ricevuto una domanda che riguarda le graduatorie GPS 2026, causata dalla confusione sulla compilazione delle fasce. La richiesta si concentra sulla differenza tra iscrizione a pieno titolo in seconda fascia e con riserva in prima, un punto che spesso crea dubbi tra gli insegnanti. Per chiarire meglio, si spiega che questa scelta può influire sulle opportunità di lavoro, a seconda dei titoli presentati.

Graduatorie GPS 202628: il quesito di oggi inviato a [email protected] ci permette di chiarire meglio cosa si intende quando consigliamo l'iscrizione a pieno titolo in seconda fascia e in prima con riserva per non perdere nessuna possibilità lavorativa in base ai titoli in possesso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Le graduatorie GPS 2026 presentano novità per la seconda fascia, con particolare riguardo alle supplenze di sostegno e motoria nelle scuole primarie.

La proposta di iscriversi in seconda fascia e con riserva in prima per le graduatorie GPS 2026 sta creando scompiglio tra gli insegnanti.

