Un’amica del barbiere di 34 anni ucciso ad Ascoli ha riferito che prima dell'aggressione si erano scambiati messaggi su WhatsApp, e poco dopo si sarebbe verificata una lite. La donna ha descritto che i due avevano iniziato a discutere tramite messaggi, e in seguito si è verificata una colluttazione nel locale frequentato da entrambi. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato alla vicenda violenta.

Ascoli, 20 aprile 2026 - “Mi hanno raccontato che avevano cominciato a discutere per messaggi su WhatsApp ”: è un’amica di Niko Tacconi, il 34enne ucciso con una coltellata ad Ascoli, indicando il bar frequentato da entrambi, a raccontare gli attimi prima della tragedia. Il giovane barbiere era molto conosciuto anche per la sua passione per la musica latina e la partecipazione a serate nei locali della città. Secondo quanto riferito da Cinzia Castiglioni, la discussione tra Niko ed Emanuele Bellini, ora in carcere accusato di omicidio volontario, sarebbe iniziata a distanza. Prima i messaggi, poi la lite. Dopo i messaggi sul cellulare il ragazzo avrebbe deciso di affrontare la situazione di persona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Prima i messaggi su WhatsApp, poi la lite”: il racconto dell’amica di Niko, il barbiere ucciso che non faceva pagare i più poveri

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